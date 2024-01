A finales de los noventa Melissa Joan Hart era una de las principales figuras de la pantalla chica, gracias a su rol protagónico en Sabrina, la bruja adolescente. Sin embargo, el tiempo ha pasado y ahora sus fanáticos han recibido con sorpresa la noticia de que la actriz ha interpretado a una abuelita en su nueva película.

Melissa Joan Hart, un ícono de la televisión en los noventa

Melissa Joan Hart saltó a la fama con la serie Clarissa lo explica todo, una comedia transmitida por Nickelodeon donde interpretaba a una adolescente perspicaz y divertida que contaba sus problemas cotidianos. Posteriormente, la actriz llevó el encanto de aquel personaje a Sabrina, la bruja adolescente, donde una joven bruja vivía con sus tías y un gato que hablaba.

Esta serie se extendió por siete temporadas desde 1996 hasta 2003 y convirtió a Melissa Joan Hart en una de las actrices más queridas por el público juvenil. Sin embargo, tras el final de esta serie su carrera perdió impacto.

Melissa Joan Hart, quien interpretara a Sabrina, la bruja adolescente. Foto: AFP | Archivo

Además de aparecer en varias películas para la televisión, la actriz protagonizó Melissa & Joey, serie que también produjo durante 2010 y 2015. Ninguno de estos papeles amasaría la base de fans que llegó a tener con Sabrina.

Melissa Joan Hart interpreta a una abuelita

Muchos de sus fanáticos en Latinoamérica le perdieron la pista a la actriz y no supieron de ella nuevamente hasta finales del 2023, cuando se estrenó en el canal de cable Lifetime la película Would You Kill for Me? Protagonizado y producido por Melissa Joan Hart, este filme cuenta la historia real de Mary Bailey, una niña a quien su mamá le pidió en 1987 que disparara contra su padrastro.

Pese a la truculenta historia detrás, los fanáticos de quien fuera “la bruja adolescente” se han fijado sobre en un detalle: en esta película, Melissa Joan Hart interpreta a una abuelita.

“¡Me siento atacado! ¿Melissa Joan Hart como abuelita? Estoy seguro que tiene mi edad”, escribió un usuario de TikTok. “A ver, 2024, vamos a llevarnos bien, por favor!”, comentó una usuaria de Instagram indignada ante una escena donde el nieto elogia la cocina de Hart y no duda en decirle: “Está perfecto, abuela”.

Los comentarios en el tráiler disponible en YouTube van en el mismo sentido: “No Melissa Joan Hart interpretando a una abuelita", se quejaba un usuario. Would You Kill for Me? fue recibida con reacciones mixtas por parte de la crítica y el público.

