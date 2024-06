Consuelo Duval Presenta 'Es Por Su Bien' con Kate del Castillo en ViX | Entrevista Exclusiva N+

Consuelo Duval está de estreno con la cinta Es Por Su Bien, que llega este viernes 21 de junio de 2024 a ViX, y por ello, la actriz compartió, en entrevista exclusiva para Despierta, de N+, un breve adelanto de lo que el público podrá disfrutar en esta cinta.

La actriz señaló que en esta película participa un elenco de lujo pues actúan Kate del Castillo, Mónica Huarte, José Eduardo Derbez, Michael Ronda y Fernando Memije, entre otras estrellas.

En Es Por Su Bien, Consuelo Duval se "convirtió" en la madre de José Eduardo Derbez. Por esta situación, la actriz dijo sentirse agradecida por trabajar junto a él, asegurando que el hijo de Eugenio Derbez "es luz".

La actriz reconoció que normalmente no le gusta verse a sí misma en sus trabajos terminados, pero gracias al acompañamiento que tuvo en esta producción de parte de sus compañeros, disfruta ver la película. Añadió que ya vio la cinta acompañada de sus hijos y que se conmovieron con este trabajo.

Consuelo Duval compartió que similar a la situación de su personaje en Es Por Tu Bien, ha tenido algunas conversaciones con sus hijos sobre el rumbo de sus relaciones, en las que le han dejado bien claro que ella no tiene cabida en ese tipo de decisiones personales.

Cuando me dijeron: 'a ver, no, yo me encargo de mis relaciones, en eso tú ya no tienes cabida', fue de: 'oh, ok' y vas con tus amigas así de: 'mi hijo literal me acaba de mandar a la...'