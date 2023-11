Critican a Altaír Jarabo por Viaje a París con su Esposo 18 Años Mayor

Altaír Jarabo compartió en redes sociales que acudió a Francia a un exclusivo evento del mundo de la gastronomía. Sin embargo, lejos de felicitarla por el merecido viaje, algunos usuarios se ensañaron con la actriz por acudir en compañía de su esposo, el empresario Frédéric García, quien es 18 años mayor.

Noticia relacionada: Salma Hayek Admite que No se Quería Casar el Día de su Boda

La pareja fue invitada a la gala organizada por La Liste, la exclusiva guía de recomendaciones gastronómicas a nivel mundial. Altaír Jarabo acudió con un impactante vestido dorado.

Mientras que muchos de sus admiradores reconocieron el porte y la elegancia de la actriz de 37 años, otros se dedicaron a criticar la presencia de su marido.

Algunos atacaron la edad de Frédéric García, quien tiene 55 años. “Ojalá los abuelitos sean eternos”, ironizó un usuario de Instagram.

Otro criticó el físico del marido de Altaír Jarabo: “Lo que es tener dinero, francés horrible pero con buenas mujeres, no cabe duda que el dinero lo puede todo”, escribió.

En anteriores ocasiones, la actriz ya ha sido señalada por la edad de Frédéric García. En mayo del 2023 la pareja realizó un viaje a España que también despertó las críticas de sus seguidores.

Sin embargo, Altaír Jarabo no da importancia a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales. En no pocas ocasiones ha subrayado que la madurez es una de las principales cualidades de su pareja.

Al respecto llegó a declarar a la revista People:

No he leído [las críticas] la verdad, pero sí te puedo decir que esa diferencia [de edad] me hace muy feliz. [Frédéric García] es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama.