Una joven de 24 años se casó con un hombre de 85 años. Ahora, la pareja ha anunciado que busca tener hijos, sin importar la diferencia de edad. Estas declaraciones han causado controversia en redes sociales.

Un amor con 61 años de diferencia

Miracle Pogue es una joven originaria de Misisipi. Para ella, el amor llegó de forma inesperada cuando trabajaba en una lavandería en 2019, en la ciudad de Starkville.

En aquel local conoció a Charles, un cliente frecuente. Según declaró al periódico Daily Mail, él la invitó a salir de improviso un día:

Arrojó un trozo de papel y dijo: ‘escribe tu número’. Él era mi caballero de brillante armadura.

En su primera cita, Miracle no sabía la edad del que terminaría siendo su marido:

Nos llevamos bien, él no me hizo sentir rara. Fue una buena conversación y me hizo sentir cómoda. Sabía que era mayor pero no sabía su edad exactamente.

Se enteró de su edad un día que le preguntó su fecha de nacimiento para conocer su signo zodiacal y, según contó, ni siquiera entonces le dio importancia:

No me importa si tiene 100 o 55 años, me gusta él. Pensé que tal vez tendría 60 o 70 años porque se ve muy bien. Él siempre está activo.

Pese a las críticas, Miracle y Charlie quieren hijos

La pareja ha enfrentado varios retos desde que hicieron pública su relación y se comprometieron en 2020. Al principio el padre de Miracle no estaba de acuerdo con el enlace.

La joven estaba convencida de que perdería a su papá, quien amenazaba con no ir a su boda. “Si no hubiera venido, me habría perdido para siempre”, dijo. Y agregó:

Le dije que necesitaba su apoyo y que me acompañara hasta el altar. Una vez que conoció a Charles y habló con él, lo amó.

Ahora el reto que enfrenta la pareja es el de tener hijos. Miracle y Charles ya han acudido a varias clínicas de fertilización in vitro para conocer qué opciones tienen.

Quizás la edad de Charles nos impida tener hijos, pero tengo la mente abierta. Puede que no funcione.

Miracle Pogue ha enfrentado varias críticas en redes sociales por parte de gente que considera que se aprovecha de un adulto mayor. También ha recibido comentarios negativos por parte de personas que consideran inmoral su relación.

Recibí reacciones negativas de personas que no me conocían ni me querían. La gente decía que estaba usando a Charles, que él no sabía lo que estaba pasando y que debería avergonzarme.

