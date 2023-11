El influencer conocido como “Un Tal Fredo” fue duramente criticado por sus seguidores después de que dijera que no permitiría niños, celulares o gente sentada en su boda. Además, le acusaron de clasismo por pedir que la gente no realizara “tradiciones nacas” en la fiesta.

No quiere ni gente sentada ni niños en su boda

“Un Tal Fredo” es un influencer célebre por compartir sus experiencias como wedding planner en TikTok. Continuamente da consejos a las novias y cuenta anécdotas que ha vivido organizando bodas.

En esta ocasión dijo que, si planeara una boda para sí mismo, la lista de prohibiciones sería extensa. Entre otras cosas, “Un Tal Fredo” no quiere que en su enlace matrimonial haya:

Niños

Parejas que no conoce

Gente sentada que no baila

Celulares

Vestidos con estampados

Tradiciones “nacas”

Acusan a “Un Tal Fredo” de clasismo por sus comentarios

Ese último punto fue el más criticado por los usuarios. No pocos señalaron que por los calificativos que usó y por las costumbres que censuró estaba cayendo en clasismo.

Anticipando esos comentarios, el wedding planner señaló en su video que no le gustaban las bromas que hacen comúnmente los invitados a los novios:

¿Qué es eso de andar encuerando al novio mientras que lo avientan? También que le quiten el zapato, le metan el dedo al pastel y la otra persona lo chupe.

Muchos más señalaron que una boda con tantas restricciones terminaría siendo un martirio para los invitados y para los propios novios: “Ay, con tantas reglas ya me daría nervios ir. Me puse tensa solo de escuchar tantas prohibiciones. Mejor ya no voy”, escribió una usuaria.

