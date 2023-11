Joven Corta Pollo por Primera Vez y Su Reacción es Viral

Un joven se hizo viral en redes sociales tras compartir su primera experiencia cortando un pollo entero. La cara de asco de este muchacho ha impactado a los usuarios y ha generado múltiples carcajadas a través de Internet.

Óscar Font es un joven de 20 años originario de España. Según contó en el video viral, deseaba cortar un pollo entero pues se independizó y quería “ser un adulto”.

Sin embargo, Óscar tuvo problemas desde el principio solo para sacar el pollo del empaque. Mientras intentaba tocar el pollo sin tener arcadas, el joven explicó:

Mi madre hace esto. No pasa nada, es un pollo, antes la gente tenía que cazar para comer, es un pollo, no puedo, no puedo. Dios santo, es coger un pollo. Imagínate que debes alimentar a una familia, me va a dar algo.

Sobreponiéndose al asco, Óscar intentó cortar sin éxito el pollo con un cuchillo de cocina. Posteriormente optó por emplear unas tijeras para pollo.

Aunque nunca controló las ganas de vomitar, poco a poco el joven fue avanzando en la faena de cortar las distintas piezas. Y cuando terminó, se felicitó por “haberse convertido en un adulto”:

Es un aprendizaje para la vida adulta. Me acabo de convertir en una persona adulta. No me he sentido tan orgullosa de mí. Bueno, ahora me da pena por el pobre pollo, ¿pero sabes lo que me da más pena? La peste que me hace en las manos.