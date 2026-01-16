¿Cuándo Se Estrena y a Qué Hora y Dónde Será el Primer Programa de '¿Apostarías por Mí?'?

El nuevo reality show ¿Apostarías por Mí?, presentado por TelevisaUnivision y ViX, está listo para llegar a las pantallas con un formato ambicioso: transmisión continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7) y galas semanales donde las parejas competirán por su permanencia y un gran premio.

El primer programa no solo presentará oficialmente a las 12 parejas de celebridades participantes, sino que también dará inicio a la dinámica de convivencia extrema, apuestas, desafíos y votaciones que definirán semana a semana quién permanece en la competencia.

Con su formato multiplataforma y su enfoque en relaciones, estrategia y emociones intensas, ¿Apostarías por Mí? se perfila como una de las propuestas más ambiciosas del primer semestre de 2026 en el género de reality shows en México y América Latina.

¿Cuándo se estrena y a qué hora?

México: El estreno de la primera emisión está programado para el domingo 18 de enero de 2026 a las 9:00 p.m. (hora del centro de México).

Contenido 24/7: Desde el mismo día del estreno, los fanáticos podrán seguir la convivencia en tiempo real y sin cortes.

¿Dónde ver '¿Apostarías por Mí?'

Televisión abierta – Las Estrellas: El primer programa y las galas dominicales se podrán ver en señal abierta a partir de las 9:00 p.m. en México.

ViX (Streaming): La plataforma de streaming será la casa principal del reality con transmisión completa en vivo 24/7, desde la convivencia en la villa hasta contenido exclusivo tras bastidores.

Internacional: En Estados Unidos, ¿Apostarías por Mí? también se transmitirá por Univision y UNIMÁS, junto con la experiencia completa en ViX, en horarios adaptados para diferentes zonas.

