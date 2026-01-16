Nuevo Reality 'Apostarías por Mí': Estas Son las Parejas Confirmadas

El esperado reality show ¿Apostarías por mí?, un formato 24/7 producido por Televisa Univision y ViX, se estrena este domingo 18 de enero de 2026, con un enfoque que pone a prueba la confianza, comunicación y resistencia emocional de 12 parejas de celebridades aisladas permanentemente en una villa mientras enfrentan retos, apuestas y drama frente a las cámaras.

El programa, con transmisión continua las 24 horas del día, busca demostrar hasta dónde están dispuestas a llegar estas parejas por amor y por el gran premio final, que asciende a 300 mil dólares.

Video: Participar en un Reality es un Reto: Poncho de Nigris

Parejas que pondrán a prueba su amor

Aquí están las parejas confirmadas para el reality, según las listas oficiales reveladas por Milenio y El Financiero:

Raúl “El Pelón” Molinar y Laura Molinar – El locutor de radio y su esposa, quienes debutan en un show de este tipo.

Adrián Di Monte y Nuja Amar – El actor y su pareja enfrentan este reto juntos.

Beta Mejía y Alejandra Jaramillo – Influencer y conductora, listos para competir por el premio.

Franco Tradardi y Breh – Una de las parejas que ha generado expectación entre los fans.

René Strickler y Rubí Cardozo – El actor y su pareja, conocidos en el medio artístico.

Jim Velázquez y Alina Lozano – Otra dupla que se suma a la competencia.

Gigi Ojeda y David Leal – Pareja con presencia en redes y entretenimiento.

Tiby Camacho y José Medina – Listos para enfrentar los desafíos del reality.

Lorenzo Méndez y Claudia Galván – El cantante y su pareja.

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz – Otra de las parejas que promete intensidad.

Laysha Pink y Nelson “El Malito” – Representan una de las uniones más seguidas en redes.

Mario Bezares y Brenda Bezares – La última pareja confirmada, quienes completan la lista de participantes.

Estas parejas convivirán, competirán y serán observadas por el público las 24 horas, enfrentando pruebas que desafían no solo su resistencia física, sino también su vínculo emocional bajo presión constante.

¿Dónde ver Apostarías por mí?

El reality se transmitirá de diferentes formas para los televidentes en México y Estados Unidos: en señal abierta, por streaming en ViX y plataformas asociadas como Univisión y UNIMÁS, además de emisiones especiales dominicales por Las Estrellas.

El formato promete, más allá de retos físicos, drama, emociones genuinas y estrategias entre parejas, con el público teniendo un papel clave en las votaciones que definirán quiénes permanecen o abandonan la villa semana a semana.

Historias recomendadas:

Boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional 2026: Cuándo Inicia la Venta y Dónde Será

Verónica Castro Estuvo en el Hospital, ¿Qué le Pasó?

Así Reaccionó Juan José 'Pepillo' Origel a la Relación de Andrea Legarreta y su Sobrino