Boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional 2026: Cuándo Inicia la Venta y Dónde Será

El regreso de Cristian Castro a los escenarios mexicanos ya es un hecho. El intérprete de Azul, Lloran las rosas y Por amarte así ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional en 2026, uno de los recintos más emblemáticos del país, lo que ha generado gran expectativa entre sus fans.

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

De acuerdo con información oficial, la venta de boletos comenzará hoy 15 de enero a las 2:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los seguidores del cantante estar atentos para asegurar su lugar, ya que se espera una alta demanda.

¿Dónde comprar los boletos?

La venta se realizará exclusivamente a través de la plataforma eticket, por lo que los interesados deberán ingresar al sitio oficial para consultar disponibilidad, precios y zonas del recinto.

Es importante considerar que no habrá otros canales autorizados, por lo que se recomienda evitar la reventa y comprar únicamente en sitios oficiales para prevenir fraudes.

¿Cuándo es el concierto de Cristian Castro en el Auditorio Nacional?

Los conciertos de Cristian Castro en el Auditorio Nacional se llevarán a cabo el 10 y 11 de marzo de 2026 a las 8:30 de la noche.

El regreso de Cristian Castro al Auditorio Nacional

Cristian Castro es uno de los artistas pop más queridos en México y Latinoamérica. Su presentación en el Auditorio Nacional promete un recorrido por sus grandes éxitos, además de momentos nostálgicos que han marcado a varias generaciones.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre posibles fechas adicionales, por lo que esta presentación podría ser una de las más esperadas de su gira en México.

