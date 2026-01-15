¿Verónica Castro Fue Hospitalizada? Esto Es lo Que Se Sabe de su Estado de Salud

La actriz y conductora Verónica Castro encendió las alertas entre sus seguidores tras darse a conocer que fue ingresada a un hospital este miércoles 14 de enero de 2026. Aunque la noticia generó preocupación, la información oficial señala que su ingreso no fue por una emergencia grave, sino como parte de un seguimiento médico programado para atender su salud.

De acuerdo con fuentes cercanas a la actriz, Castro acudió al hospital por exámenes y terapias de rehabilitación recomendados por su equipo médico, no por un deterioro repentino de su condición.

Una fuente cercana confirmó que se trató de pruebas rutinarias y atención preventiva, y que Castro se encuentra bien, sin complicaciones mayores.

La actriz regresó a su hogar sin complicaciones tras pasar la noche en observación. “Solo descansar y todos sus estudios salieron super bien, no pasó absolutamente nada”, aseguró la fuente consultada, que pidió anonimato.

Secuelas que explican su hospitalización

Aunque esta hospitalización no es una emergencia, reportes recuerdan que Verónica Castro enfrenta desde hace años dolores crónicos derivados de un accidente que sufrió en 2004 durante la final del reality Big Brother VIP.

En aquel incidente, la actriz cayó mientras realizaba una entrada montada sobre un elefante que se alteró por el bullicio del público, lo que le provocó lesiones significativas en la columna vertebral. Desde entonces se ha sometido a varias cirugías, ha tenido placas de titanio y discos colocados en su espalda y ha lidiado con dolor persistente, situación que hoy requiere atención y terapias especializadas.

¿Cuál es el estado actual de salud de Verónica Castro?

“La internación no corresponde a una cirugía de emergencia; el ingreso al hospital responde a la necesidad de recibir terapias especializadas para aliviar el dolor”, explicaron las fuentes.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial detallado, pero los reportes consensúan que su salud es estable y que este episodio forma parte de un tratamiento continuo para mejorar su calidad de vida.

"Solo descansar y todos sus estudios salieron super bien, no pasó absolutamente nada", señaló la fuente a Televisa Espectáculos.

Con información de Omar Reyes