Así Reaccionó Juan José 'Pepillo' Origel a la Relación de Andrea Legarreta y su Sobrino

La noticia del romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel, sobrino del periodista Juan José “Pepillo” Origel, ha generado revuelo en redes sociales y en el medio del espectáculo, provocando comentarios y reacciones no solo entre fans, sino también dentro de la propia familia Origel.

Según publicaciones recientes compartidas en la cuenta de Instagram de Pepillo Origel, el comunicador tomó la noticia con humor y afecto.

¿Qué dijo Pepillo Origel?

En un video que subió a su cuenta de Instagram, Origel dice entre risas que “se desató la noticia” de que su querido sobrino está enamorado de nadie menos que de Andrea Legarreta. Aunque confesó que originalmente se enteró de la relación directamente por su sobrino, aseguró que no se sorprendió del todo y ya lo sospechaba desde antes.

Con su característico estilo cálido, el conductor incluso bromeó diciendo que Legarreta ahora es prácticamente parte de la familia:

“Como ya me dijo, entonces ya puedo decir que tengo una sobrina, mi sobrina Andrea Legarreta. La quiero mucho”, comentó, resaltando el cariño que siente tanto por la presentadora como por su sobrino.

Además, Pepillo Origel destacó que la familia ve con buenos ojos la relación y que tanto él como sus parientes están contentos por la felicidad de la pareja: “Tienes suerte, Andrea, porque te queremos y nos caes de poca”, añadió con tono amistoso.

La confirmación pública de esta nueva etapa sentimental para Legarreta ha encendido aún más el interés de sus seguidores, quienes han inundado las publicaciones con mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja.

