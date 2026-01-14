El Malilla: De Valle de Chalco al Palacio de los Deportes, una Historia de Sueños Cumplidos

El camino de El Malilla no ha sido fácil. Así lo reconoció el propio Fernando, su nombre real al hablar sobre su trayectoria, marcada por la falta de oportunidades, el estigma alrededor del reguetón y los sacrificios personales que implicó perseguir su sueño musical.

Hoy, ese recorrido lo lleva a uno de los escenarios más importantes de su carrera: el Palacio de los Deportes.

“Mucha gente no apostaba al proyecto”, confesó. Para él, mirar atrás representa una mezcla de felicidad y nostalgia: “No ha sido fácil, pero las mejores historias se cuentan así”.

'No hay sueños pequeños'

El Malilla ha hecho de sus redes sociales una plataforma para motivar a otros a no abandonar sus metas. “No hay sueño chico”, insiste.

Ese discurso no se queda solo en palabras: el artista explicó que cuenta con un sello discográfico llamado La Espina, desde donde impulsa talentos de la periferia, particularmente del Estado de México, una zona que, asegura, históricamente no ha tenido las mismas oportunidades que la Ciudad de México.

Aunque enfrenta obstáculos, que por ahora han frenado proyectos como su idea de crear una escuela de box, el cantante afirma que seguirá apoyando a artistas del barrio como una forma de retribuir lo que él no tuvo.

La gira en México y la pausa en Estados Unidos por ICE

El Malilla confirmó que su gira arranca el 13 de febrero en el Palacio de los Deportes, un momento que calificó como un sueño impensable para aquel adolescente de 17 años que empezó organizando fiestas para poder subirse a una tarima. Después del arranque en la capital, el tour recorrerá varias ciudades del país, entre ellas Saltillo, Guadalajara y Monterrey.

En cuanto a Estados Unidos, el artista explicó que la gira fue pospuesta por temas de seguridad relacionados con la situación migratoria. Tras notar el miedo que vive la comunidad latina, especialmente por la presencia del ICE, decidió pausar las fechas para no poner en riesgo a su público. Si las condiciones mejoran, el plan es retomar la gira en agosto.

Del estigma del reguetón al reconocimiento masivo

El Malilla recordó que su primer concierto fue en Valle de Chalco, cuando tenía apenas 16 o 17 años, en una época en la que escuchar reguetón estaba mal visto.

“Si escuchabas reguetón eras del barrio, eras pobre, eras chacal”.

Aun así, organizó su propio perreo para demostrar que tenía un sueño y que estaba dispuesto a luchar por él. Hoy, ese mismo chico se prepara para llenar el Palacio de los Deportes, una meta que, asegura, no se creería “si alguien se la contara”.

El sacrificio detrás del éxito

Fernando compartió que, por primera vez en años, pudo celebrar el cumpleaños de su papá sin tener que trabajar. Recordó lo duro que fue perder fechas importantes por compromisos laborales y reconoció que la búsqueda de los sueños implica renuncias profundas.

“Estoy muy feliz, muy pleno. He tachado muchos sueños de la lista, pero aún falta más por tachar”, concluyó.

La historia de El Malilla no solo habla de éxito musical, sino de resistencia, identidad y la importancia del esfuerzo y de no olvidar el barrio del que se viene.

¿Cuándo se presenta el Malilla en CDMX?

La gira de El Malilla inicia en la Ciudad de México el próximo 13 de febrero en el Palacio de los Deportes a las 20:00 horas. Se prevé que tenga una duración de entre dos horas y dos horas y media donde el cantante interpretará sus temas más famosos y también estará acompañado de invitados especiales.

