'El Juego del Calamar' Regresa: Revelan Fecha de Estreno de la Segunda Temporada

Pasaron ya casi tres años de que la serie El Juego del Calamar conquistó al público de todo el mundo y tuvo un profundo impacto en la cultura pop de todo el planeta.

Se confirmó que próximamente saldrá a la luz la segunda temporada de esta popular serie coreana, y no solo eso, pues también se reveló que habrá una tercera y última temporada.

A través de redes sociales, Netflix informó que la segunda temporada de El Juego del Calamar llegará el próximo 26 de diciembre.

En el primer avance, se observa a un grupo de corredores de atletismo que poco a poco son superados por personas que visten los populares pants verdes que llevan los participantes del concurso ficticio.

Al final, aparecen los guardias enmascarados y lanzan una pregunta al público: "¿Quieres volver a jugar?"

The real game begins. Squid Game Season 2 is coming December 26.



The Final Season coming 2025. pic.twitter.com/Y3fQJ7LA2h