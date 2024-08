Daniela Romo dedica su regreso a la televisión a Tina Galindo

Han comenzado las grabaciones de Amor amargo, la nueva telenovela de TelevisaUnivisión. Esta producción marcará el regreso a la pantalla chica de Daniela Romo, quien dijo que dedica este trabajo a la memoria de Tina Galindo.

Ana Belena y Andrés Palacios son los protagonistas de Amor amargo, telenovela que será estrenada en noviembre del 2024. La producción organizó una rueda de prensa por el inicio de las grabaciones.

El productor, Pedro Ortiz de Pinedo, agradeció la confianza de los actores, quienes han puesto su fe en este proyecto que promete encantar al público. Por su parte, Andrés Palacios aseguró que pocas veces había visto un guion tan fascinante.

Esta telenovela marcará el regreso a la televisión de Daniela Romo, quien interpretará a una de las villanas. Al respecto, la actriz y cantante dijo que estaba honrada de haber obtenido este personaje:

Me siento muy agradecida, muy honrada, de que me hayan dado un personaje tan increíble.

Así mismo, Daniela Romo dedicó este trabajo a la memoria de la productora Tina Galindo, quien falleció en enero del 2024. La intérprete de “Yo no te pido la luna” dijo que su compañera le hubiera dicho que tomara este papel.

Ella me hubiera dicho enseguida que me fuera a trabajar. Y yo era la que no quería, verdad. Yo tengo que honrarle en todo lo que me dio en este camino y me ayudó a ser.