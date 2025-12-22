¿De qué Murió Chris Rea, el Cantante de 'Driving Home for Christmas'?

El cantante y compositor británico Chris Rea, mundialmente conocido por la clásica canción navideña Driving Home for Christmas, falleció este lunes 22 de diciembre a los 74 años tras una breve enfermedad, informó su familia en un comunicado. Rea murió pacíficamente en un hospital, rodeado de sus seres queridos, según detallaron representantes del músico.

Aunque los familiares no detallaron públicamente la enfermedad específica que acabó con su vida, medios internacionales coinciden en que su deceso ocurrió tras un periodo corto de malestar que derivó en su hospitalización.

¿De qué estaba enfermo Chris Rea?

La muerte de Rea ha reavivado el repaso a su historial de problemas de salud, que incluyó condiciones serias a lo largo de los años:

En 2000 fue diagnosticado con cáncer de páncreas, una enfermedad que lo llevó a someterse a una compleja cirugía en la que se le extirpó el páncreas y parte del estómago, y que lo dejó con diabetes como secuela.

En 2016 sufrió un ictus que afectó la movilidad de sus brazos y dedos, complicando su capacidad de tocar la guitarra, una parte esencial de su carrera musical.

Pese a estos desafíos, Rea continuó componiendo y grabando música hasta años recientes, aunque redujo significativamente sus apariciones públicas y actuaciones.

El legado musical de Chris Rea

Chris Rea tuvo una carrera que abarcó más de cinco décadas, en las que grabó 25 álbumes de estudio y vendió decenas de millones de copias en todo el mundo. Además de Driving Home for Christmas, que se convirtió en un himno de la temporada navideña desde finales de los años 80, el artista fue responsable de otros éxitos como The Road to Hell, On the Beach o Josephine.

Driving Home for Christmas, a pesar de haber sido inicialmente un sencillo secundario, ha perdurado como uno de los temas más emblemáticos de diciembre, reingresando cada año a las listas de popularidad en el Reino Unido y otros mercados desde la década de 2000.

Historias recomendadas:

James Ransone: Las 5 Películas y Series Que Definieron su Carrera como Actor

Así Fue la Última Publicación en Redes de James Ransone, el Actor de It Que Murió a los 46 Años

¿Cuál Es la Enfermedad Mental de Nick Reiner? Lo Diagnosticaron Antes de la Muerte de sus Padres