Del Dolor al Éxito: J Balvin Explica Cómo Medellín Formó a una Generación de Artistas

El cantante colombiano J Balvin habló sobre su infancia, salud mental y el impacto que tuvo crecer en Medellín durante una entrevista exclusiva con N+, donde reflexionó sobre cómo las dificultades sociales e históricas de la ciudad terminaron moldeando a toda una generación de artistas urbanos.

Durante la conversación con Despierta, el intérprete aseguró que el contexto que vivió Medellín durante décadas marcó profundamente a quienes crecieron ahí.

“Venimos de una ciudad donde hubo mucho dolor, mucha violencia, mucha pérdida”, explicó Balvin, quien considera que precisamente esas experiencias impulsaron a muchos jóvenes a buscar refugio en la música y el arte.

"El arte, el deporte fueron los mejores aliados para que la cultura y la realidad cambiaran para bien", dijo.

La salud mental, el trabajo y la resiliencia de J Balvin

El artista recordó que desde pequeño entendió que debía trabajar duro para salir adelante y señaló que desarrolló una mentalidad resiliente.

Balvin también destacó que la creatividad surgió como una respuesta natural ante las dificultades sociales que atravesó la ciudad en los años 80 y 90.

Además, el colombiano explicó que el éxito de artistas urbanos provenientes de Medellín no ocurrió por casualidad, sino gracias a años de trabajo colectivo dentro de una escena que creció desde los barrios de la ciudad.

Durante la entrevista, Balvin también habló abiertamente sobre los problemas de salud mental que ha enfrentado a lo largo de su carrera. El cantante reconoció que la ansiedad y la depresión transformaron por completo su perspectiva de vida.

Para el intérprete de “Mi Gente”, compartir sus experiencias personales también forma parte del legado que quiere dejar como figura pública. “No quiero que la gente se sienta sola”, comentó, al explicar por qué decidió hablar públicamente sobre sus episodios de ansiedad y depresión.

Actualmente, Medellín es considerada una de las ciudades más influyentes de la música urbana latina y ha visto surgir a figuras como Karol G, Maluma y el propio J Balvin, quienes han llevado el sonido colombiano a escenarios internacionales.

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