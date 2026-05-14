“Live from Mexico”: Dua Lipa Lanzará Concierto Grabado en Estadio GNP en 2025

La relación entre México y Dua Lipa sigue más fuerte que nunca. La cantante anunció el lanzamiento oficial de End of an Era (Live from Mexico), un concierto grabado durante sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira.

A través de sus redes sociales oficiales, la intérprete de “Houdini” confirmó que el filme completo del concierto llegará el próximo 21 de mayo a las 6 pm BST mediante YouTube, mientras que el álbum en vivo estará disponible a partir del 22 de mayo en plataformas digitales.

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“¡¡¡EN VIVO DESDE MÉXICOOOO!!! La película completa de la gira sale el 21 de mayo a las 6 pm BST en YouTube ¡Y el álbum en vivo sale el 22 de mayo!”, escribió la artista en una publicación que rápidamente emocionó a sus fans mexicanos.

Además, Dua Lipa celebró que estas presentaciones podrán quedar inmortalizadas para sus seguidores: “ahora podremos disfrutar estos shows por siempre y para siempre y para siempre, ¡los amo!”.

Como adelanto del proyecto, la cantante también liberó la versión en vivo de “End of an Era (Live From Mexico)”, tema que ya puede escucharse previo al estreno completo del material.

Dua Lipa y su historia de amor con México

El anuncio ha generado entusiasmo entre sus fans, especialmente porque los conciertos en México fueron considerados por muchos asistentes como algunos de los más emotivos y espectaculares de su gira. La energía del público mexicano incluso quedó reflejada en varios videos compartidos por la propia artista durante aquellas fechas.

Aunque Dua Lipa no reveló más detalles sobre el contenido extra del lanzamiento, todo apunta a que incluirá algunos de los momentos más memorables de sus shows en el Estadio GNP, recinto que reunió a miles de personas durante sus presentaciones en el país.

Con este lanzamiento, la cantante suma otro capítulo especial a su conexión con México, un país que se ha convertido en una parada clave dentro de su carrera internacional.

Cuál será el tracklist de Live from Mexico de Dua Lipa

De acuerdo con una imagen compartida por la cantante en sus historias de Instagram, el álbum y concierto en vivo incluirán las siguientes canciones grabadas durante sus shows en México:

“Training Season”

“End of an Era”

“Break My Heart”

“One Kiss”

“Whatcha Doing”

“Levitating”

“These Walls”

“Oye Mi Amor” (feat. Maná)

“Maria”

“Physical”

“Electricity”

“Hallucinate”

“Illusion”

“Falling Forever”

“Happy For You”

“Love Again”

“Anything For Love”

“Be The One”

“New Rules / Dance The Night” (Interlude)

“Don’t Start Now”

“Houdini”

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