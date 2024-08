Confirmado: 'Die With a Smile', Nueva Canción de Lady Gaga y Bruno Mars; ¿A Qué Hora se Estrena?

Tras días de rumores y mensajes ocultos, este jueves 15 de agosto se confirmó que Lady Gaga y Bruno Mars lanzarán una canción conjunta, que llevará por nombre Die With a Smile.

A través de redes sociales, ambos cantantes compartieron la noticia con sus seguidores, desatando emoción entre los fanáticos de la música.

Los cantantes también compartieron la portada de este nuevo sencillo, en el que ambos aparecen vestidos con un traje azul, junto con camisa, medias y detalles en rojo.

Aunque hasta el momento no hay información oficial, medios especializados señalan que Die With a Smile podría ser el tema principal de la película Joker 2.

De acuerdo con la información proporcionada por ambos cantantes, esta canción se lanzará a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México, en plataformas de streaming.

Además, se reveló que esta misma noche también se estrenará el video oficial de la canción. Los fanáticos de Lady Gaga y Bruno Mars ya pueden pre-guardar esta canción en su plataforma de streaming favorita.

WHILE YOU WAIT TILL LG7…“DIE WITH A SMILE” a duet with @brunomars ❤️‍🔥

Song and video tonight at 9pm PThttps://t.co/zl0vkrYIYk pic.twitter.com/lPoiMar6g0