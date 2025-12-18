Dua Lipa Se Despide de la CDMX entre Antojos, Trabajo y Lágrimas

Dua Lipa cerró el año con una visita especial a la Ciudad de México, donde pasó cuatro días que describió como “nuestra última jornada laboral del año”, combinando trabajo, comida y un inesperado bajón de salud.

A través de sus redes sociales, la cantante compartió que el viaje también fue la excusa perfecta para regresar a algunos de sus restaurantes favoritos en la capital mexicana. Sin embargo, el ritmo intenso terminó por pasarle factura.

“Y entonces mi sistema inmunológico finalmente dijo ¡BASTA!”, escribió Dua Lipa, explicando que pasó su último día enferma y en cama.

La artista confesó que aprovechó el encierro para ver Expiación, una película conocida por su carga emocional, así que, sí, también cerró su paso por CDMX llorando.

La anécdota fue celebrada por sus fans, quienes destacaron tanto su cariño por la CDMX como su forma cercana de compartir momentos vulnerables, incluso en medio del cierre de un año de trabajo intenso.

Dua Lipa y su cariño por México

Este año, a visita de la cantante británica comenzó a inicios de diciembre, cuando eligió México para cerrar oficialmente su Radical Optimism Tour. Durante tres conciertos con localidades agotadas en el Estadio GNP, Dua Lipa sorprendió al público al rendir tributo a la música mexicana con interpretaciones de clásicos como “Bésame Mucho”, “Oye mi Amor” y "Amor Prohibido".

Días después de concluir la gira, la artista regresó brevemente al país para ofrecer un show privado en Cancún, Quintana Roo. Tras finalizar esos compromisos, Dua fue vista con su pareja, Callum Turner, disfrutando de la cotidianidad capitalina, una imagen que refuerza la idea de que México se ha convertido en uno de sus destinos favoritos.

La conexión familiar con el país también quedó patente cuando Dukagjin Lipa, padre de la cantante y fundador del festival Sunny Hill, fue visto en La Casita, el escenario alterno del concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros.

Su afición por restaurantes locales y la diversidad cultural de la ciudad ha quedado documentada en varios viajes, incluso fuera de sus giras.

