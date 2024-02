El actor Eduardo Yáñez vuelve a estar en el ojo del huracán, ahora se hizo viral por lucirse en ropa interior a sus 63 años de edad.

A través de su cuenta de Instagram, subió la imagen que acompañó con un breve texto la fotografía donde dice "Comparto de nuevo mis patas de pollo".

Se le observa posar sin camisa y en ropa interior frente al espejo. La situación no pasó desapercibida para los internautas y generó todo tipo de comentarios, algunos expresaron halagos y piropos:

"A los 63 años se ve muy bien a su edad”; “Amor te has esculpido en mis pensamientos tantas veces que ahora que te veo, superas todas mis fantasías”; “Me encanta su actitud, la verdad no parece de 60, se ve más joven”; “Cada día me sorprendes más es que estás hecho en México y como México no hay dos".

Sin embargo, otros usuarios criticaron al histrión porque consideraron que a su edad tendría que compartir otro tipo de contenido.

Cuando llegue a la vejez, le diré a mis hijos que me quiten el cel.

Ante las críticas los seguidores de Eduardo Yáñez lo defendieron y hasta le pidieron que subiera más fotos y abriera su cuenta de OnlyFans.

Con información de N+

HVI