El Emotivo Video Que Publicó Chris Pérez, el Viudo de Selena Quintanilla, a 31 Años de su Muerte

A 31 años de la muerte de Selena Quintanilla, su legado sigue más vivo que nunca. Este aniversario luctuoso, Chris Pérez, esposo de la cantante, compartió un video en su cuenta de Instagram para recordar a la “Reina del Tex-Mex”.

El breve video estuvo acompañado de un mensaje lleno de amor y gratitud.

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¿Qué mensaje escribió Chris Pérez para Selena Quintanilla?

“Este día, esta época del año… siempre es difícil para quienes la amamos. Pero, ¡qué maravilloso es ver en qué se ha convertido su legado!”

En el mismo mensaje, el guitarrista destacó cómo, a pesar del paso del tiempo, el cariño del público hacia Selena no ha disminuido, sino que se ha transformado en una fuerza colectiva que mantiene viva su memoria.

“Solo quiero decir que, junto con toda la melancolía que siento… también hay un sentimiento de gratitud. […] Estoy agradecido de que sigan impulsando el legado de Selena… ¡y lo hacen con orgullo y contundencia!”

Finalmente, hizo un llamado a continuar celebrando su vida y obra, subrayando que su historia merece trascender generaciones:

“Sigamos así… por ella. Su memoria y su legado MERECEN ser recordados por generaciones venideras”.

A más de tres décadas de su partida, Selena Quintanilla no solo permanece como un ícono de la música latina, sino como un símbolo de identidad, inspiración y amor para millones de personas alrededor del mundo.

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