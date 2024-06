Emilio Larrosa Aclara Estado de Salud tras Falso Rumor de su Muerte

El productor Emilio Larrosa desmintió, en exclusiva para Televisa Espectáculos, que se encuentre mal de salud, luego de que corriera el falso rumor de su fallecimiento.

Afortunadamente quiero aclarar que estoy en perfecto estado de salud física y mental y no sé de dónde vengan estos rumores, quizás gente que me envidia... No tengo la menor idea, pero bueno, afortunadamente, gracias a Dios, estoy en perfectas condiciones.

Emilio Larrosa trabaja en nuevos proyectos

El productor de exitosas telenovelas como Muchachitas; Dos mujeres, un camino; El premio mayor o Hasta que el Dinero nos separe, dijo que no entiende por qué inventan cosas como un fallecimiento sin fundamento, ya que “afortunadamente no tengo ninguna enfermedad, no tengo ninguna dolencia”.

Noticia relacionada: Arath de la Torre Es el Quinto Habitante de La Casa de los Famosos México

El decano en las telenovelas Emilio Larrosa adelantó que está trabajando en proyectos interesantes que pronto dará a conocer.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y Televisa Espectáculos.

Rar