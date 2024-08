¿Qué Enfermedad Padece Arath de la Torre? Por Esta Razón Quiere Salir de La Casa de los Famosos

Arath de la Torre anunció a sus compañeros de La Casa de los Famosos 2024 que renunció formalmente al reality show y entre una de las razones que dio el conductor para salir es debido a la enfermedad, por lo que a continuación te decimos de qué está enfermo.

Tras la pelea que se vivió en días pasados entre los equipos Mar y Tierra, el actor y comediante tomó la decisión de abandonar el inmueble, ya que considera que la situación que se está viviendo dentro de la casa ha empeorado su enfermedad.

🚨 ¡DE ÚLTIMO MOMENTO! 🚨

Tras los conflictos sucedidos en la madrugada, #ArathDeLaTorre tomó una decisión que dejó a todos mis habitantes sin palabras...#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/81xqIN8o6e — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 6, 2024

"Yo ya pedí formalmente mi renuncia porque tengo el derecho de hacerlo y el derecho de que sea aceptada. Yo ayer me sentí lastimado. Mis hijos me están viendo, mi familia me está viendo, muchas personas que sufren mi enfermedad me están viendo", dijo en La Casa de los Famosos.

¿Qué enfermedad tiene Arath de la Torre?

Hace unos meses en entrevista con N+ sobre salud mental, Arath de la Torre confesó que fue diagnosticado con depresión y ansiedad tras tener un ataque de pánico al pensar que le estaba dando un infarto durante una grabación.

"Bajando hacia mi trabajo, lloraba y lloraba, todo me hacía llorar, no lo podía controlar. La manera en la que me di cuenta lo que me estaba pasando fue cuando me dio un ataque de pánico aquí en la empresa, me llevaron al servicio médico y me tuvieron con oxígeno, me estabilizaron, traía la presión muy alta.

Video. 'Todo Me Hacía Llorar, No lo Podía Controlar: Arath de la Torre sobre su Salud Mental

"Me regreso a filmar, pido una hora para descansar, me quedó dormido 20 minutos y me despierto sudando, yo pensé que me estaba dando un infarto, no podía llegar a la puerta, se me doblaban las manos, cuando por fin abrí la puerta le grité a la producción que me llevaran a un hospital. A final de cuentas me canalizaron con un psiquiatra que me diagnosticó depresión y ansiedad", contó en la charla de salud mental con Danielle Dithurbide.

Durante su confesión en La Casa de los Famosos México, Arath señaló que aunque está medicado también se enoja, pues está trabajando con cuestiones muy delicadas y no quiere dar un mal mensaje a la sociedad.

He sido portavoz de la enfermedad, me han entrevistado grandes expertos, para mí no es un juego (la enfermedad)

Arath de la Torre también sufre colitis nerviosa

Dentro de La Casa de los Famosos 2024, Arath de la Torre también reveló que sufre de colitis nerviosa, conocida como síndrome del intestino irritable (SII), la cual se caracteriza por síntomas como dolor abdominal, gases, distensión y cambios en los hábitos intestinales, debido a la inflación del colon. Esta enfermedad está relacionada directamente con la ansiedad, depresión y otras causas emocionales, de acuerdo con los expertos.

De momento no se ha confirmado si Arath de la Torre saldrá de La Casa de los Famosos México, por lo que habrá que esperar a ver qué sucede o cuál es la decisión de La Jefa.