El Desgarrador Testimonio de Danielle Dithurbide y otros Famosos que Han Padecido Depresión

La depresión es un trastorno mental que puede llevar al suicidio; afortunadamente, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hay tratamientos eficaces para enfrentar esta enfermedad que afecta a millones de personas de todas las edades en el mundo, por lo cual es necesario fomentar la búsqueda de ayuda profesional.

En el marco del Día Mundial contra la Lucha contra Depresión -que se celebra el 13 de enero- la periodista Danielle Dithurbide narró en Despierta su testimonio y presentó el de otros famosos que han padecido depresión.

Video: Día Mundial de la Lucha contra Depresión: A Cuántas Personas Afecta

Dithurbide realizó un experimento social con cuatro celebridades que han dicho públicamente que sufrieron este trastorno mental: los actores y actrices Arath de la Torre, Violeta Isfel, Nicola Porcella y Fátima Torre.

Tanto la periodista como los actores y actrices hablaron de que no está mal sentirse mal y de la importancia de la información y la búsqueda de ayuda.

Video: Sentía un Profundo Fondo en mi Vida: Danielle Dithurbide al Contar sobre su Salud Mental

Los testimonios

“Por cualquier cosa lloraba y no paraba de llorar (…) me escondía para llorar”, narró Arath de la Torre, quien incluso contó que muchas veces pasó por su cabeza acabar con todo y quitarse la vida, por lo que comentó que se trata de un tema serio. Ante ello, el actor expresó:

Quiero invitar a toda la gente a que no tenga miedo de hablar del problema, hay una solución.

Video: Todo Me Hacía Llorar, No lo Podía Controlar: Arath de la Torre sobre su Salud Mental

Violeta Isfel, por su parte, compartió los momentos en los que para ella era un gran logro levantarse y tender la cama, pues “es como si la motivación me la hubieran arrancado, se te olvida que tienes hijos, que tienes familia, que tienes mascotas” y expuso:

Quiero que sepas que no está mal sentirse mal, no está mal aceptar que algo no está bien en nosotros y siempre es importante pedir ayuda.

Video: Tenía Reacciones Agresivas con mi Familia: Violeta Isfel al Contar sobre su Salud Mental

Nicola Porcella, en tanto, dio a conocer que su caso viene desde niño y que su mamá sabía que necesitaba pastillas, pero su papá decía que eso era para locos: “mi papá decía: mi hijo no está loco, no va a toma pastillas; entonces crecí pensando que tomar pastillas era para locos”. El actor también envió un mensaje:

Cuando sientan que es la última oportunidad que tienen, no lo es, siempre hay manera de salir buscando ayuda.

Video: Nací con TLP y Fui a Psiquiatras: Nicola Porcella sobre su Salud Mental

El testimonio de la actriz Fátima Torre fue referente a su visita al psicoanalista; contó que él fue muy rudo y le dijo que veía a muchos actores, por lo que le comentó: “pues es que así es tu carrera, ponte a tejer, agarra hobbies”. El mensaje de Torre para la ciudadanía fue el siguiente:

Ya sea que tú estés pasando por algo o tengas un familiar cercano, informémonos, porque la información es poder.

Video: Empecé con Hormigueo en las Piernas: Fátima Torre sobre su Salud Mental

“Un día también me sentí mal”

“Yo soy Danielle y como ustedes un día también me sentí mal y me di cuenta de que no estaba mal sentirse mal”, expresó por su parte Dithurbide; quien al contar sobre su salud mental dijo que sentía un profundo fondo en su vida, por lo que pidió ayuda profesional.

En su entrevista con las cuatro celebridades, la periodista habló sobre el momento en el que se prescriben medicamentos para que la gente se sienta bien, “y el trauma en la gente que genere que digas que vas a tomar antidepresivos o que vas a tomar ansiolíticos”.

Ante ellos, los actores hablaron de la importancia de no consumir las medicinas sin prescripción médica y tampoco dejarlas cuando se está en un tratamiento, sin que el experto lo indique.

Danielle Dithurbide expresó que está bien y deseó que los testimonios sirvan a la gente que diga: “yo me siento así, yo me siento como él, se vale y me voy a poner bien”.

La depresión y sus cifras

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo; además, se estima que más de 700 mil personas se suicidan cada año por esta causa.

Video: 2 de Cada 10 Mexicanos Tienen Depresión, ¿A Qué Se Debe?

Según información divulgada el año pasado por la OMS, este trastorno mental puede afectar a cualquiera e implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo.

La depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo y los sentimientos sobre el día a día. Puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias. Puede deberse a problemas en la escuela y laborales o causarlos.

En México, 15 de cada 100 personas la padecen; sin embargo, solo 2 de cada 10 ciudadanos que presentan algún problema de salud mental buscan atención especializada entre 4 y 12 años después de manifestar los primeros síntomas.

Video: La Depresión es la Atención Virtual Más Común en la Secretaría de Salud

Ayuda ante la depresión

Por su parte, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México enfatizó en la importancia de atender la depresión y de fomentar la búsqueda de ayuda profesional para las personas que lo necesitan.

Comentó que algunos de los indicios de padecer trastorno depresivo son:

Sentimiento de tristeza o sin esperanza gran parte del día, todos los días

Alteraciones en la conducta alimenticia, como falta de apetito o comer en exceso

Presencia de fatiga, sueño excesivo, insomnio o desinterés por las actividades que se solían realizar

Pensamientos de culpa o inutilidad

Llanto sin causa aparente, así como pensamientos negativos sobre la propia vida

Ante ello, indicó que dicha dependencia brinda ayuda a través del número 55 4631-3035, extensión 2006, 2014 y 2015, así como a través del IAPABOT mediante WhatsApp por medio del número 55 7809-5579.

Mientras que se brinda atención presencial en la sede de IAPA y en el Núcleo Urbano de Bienestar Emocional (NUBE), que el pasado mes de octubre comenzó sus operaciones.

