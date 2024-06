Shannen Doherty Pide Ayuda para Pagar su Tratamiento contra el Cáncer

La actriz Shannen Doherty, recordada por su personaje de Brenda en la serie Beverly Hills 90210, habría solicitado una manutención conyugal a Kurt Iswarienko, con quien estuvo casada de 2011 a 2023, con la intención de conseguir dinero para seguir su tratamiento contra el cáncer que padece.

Se sabe que la actriz padece cáncer fase 4, y que incluso la enfermedad ya alcanzó huesos y cerebro, lo que la llevó a tomar la decisión de prentar esta solicitud el pasado 14 de junio, de acuerdo con el portal US Weekly.

En caso de aprobarse, la actriz recibiría aproximadamente 15 mil 343 dólares (281 mil 772 pesos). Adicionalmente, también solicitó que su exesposo se haga responsable de los 9 mil 100 dólares (más de 167 mil pesos) que pagó por el abogado responsable del divorcio.

Video: Shannen Doherty, Actriz de ‘Beverly Hills 90210′, Lucha Contra el Cáncer; Sabe que Puede Perder

Noticia relacionada: Shannen Doherty, Actriz de 'Beverly Hills 90210', se "Prepara para Morir"

¿Por qué Shannen Doherty busca dinero con su exesposo?

Shannen Doherty busca nuevas opciones para conseguir dinero porque su exitosa serie Embrujadas saldrá de las plataformas de streaming estadounidenses. Estas representan su principal fuente de ingresos por derechos de autor, además que su condición de salud sigue deteriorándose.

Debido a mis recurrentes problemas de salud, en gran medida no he podido trabajar y no tengo perspectivas laborales futuras. Hoy en día, prácticamente todos los ingresos que recibo son ingresos residuales del trabajo que realicé antes de casarme.

De acuerdo con lo dicho por la propia actriz, sus gastos médicos actuales ascienden a la cantidad de 21 mil 640 dólares, una cantidad sumamente difícil de costear con la salida de Embrujada de streaming.

Historias recomendadas:

Con información de N+

OAGL