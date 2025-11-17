Fan que Atacó a Ariana Grande Irá a Prisión: ¿Cuánto Tiempo Estará en la Cárcel?

El estreno de Wicked: For Good en Singapur el jueves por la noche se vio empañado por un fan que saltó la valla de la alfombra amarilla y se abalanzó sobre Ariana Grande.

El incidente quedó registrado en un video que se viralizó en TikTok, mostrando cómo el australiano Johnson Wen, de 26 años, agarró a la cantante por un instante antes de que Cynthia Erivo y el personal de seguridad intervinieran para separarlo de ella.

Wen fue arrestado inmediatamente después del percance y fue acusado de alteración del orden público por un tribunal de Singapur, informó BBC.

El jchico no contrató a ningún abogado y manifestó su intención de declararse culpable.

¿Qué pasó después del arresto?

Hoy lunes 17 de noviembre , Wen fue condenado a nueve días de prisión. Aunque la legislación local le permitía recibir hasta tres meses de cárcel, la fiscalía solicitó una condena menor, de una semana, por tratarse de un primer incidente formal de esta naturaleza en la ciudad.

No es la primera vez que Wen tiene este tipo de comportamientos durante eventos de celebridades. En su biografía de Instagram se autodenomina “El Troll Más Odiado” y ha publicado videos donde irrumpe en conciertos de artistas como The Chainsmokers, The Weeknd y Katy Perry.

En un concierto de Perry en junio, Wen logró subir al escenario mientras la cantante, visiblemente afectada, le dio la espalda hasta que la seguridad lo retiró. Posteriormente, publicó en redes un mensaje insensible:

“Querida Katy Perry, gracias por dejarme bailar en el escenario 💙 hiciste realidad un recuerdo de mi infancia desde 2008 💙 ¡Soñé con conocerte! ¡Y ahora se ha hecho realidad!”.

El jueves, tras el incidente con Ariana Grande, Wen replicó este comportamiento y compartió un mensaje en Instagram junto al video de su acoso: “Querida Ariana Grande, gracias por dejarme saltar en la alfombra amarilla contigo ❤️”.

El hecho subraya los riesgos que enfrentan los artistas durante eventos públicos y la importancia de protocolos de seguridad más estrictos, especialmente frente a individuos con antecedentes de conductas de este tipo.

