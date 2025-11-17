Los 7 Mejores Momentos de Rosalía en The Tonight Show con Jimmy Fallon

Rosalía se convirtió en la gran protagonista del episodio de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon del 16 de noviembre de 2025, donde no solo presentó su nuevo álbum LUX, sino que ofreció una de las presentaciones más icónicas de su carrera y mostró una faceta íntima y divertida durante la entrevista.

La aparición de Rosalía en The Tonight Show combinó su lado vulnerable, su virtuosismo vocal y su visión artística para presentar LUX en uno de los escenarios más importantes de la televisión estadounidense. Su mezcla de humor, técnica y el simbolismo en su ropa y su escenografía mostró no solo su fuerza como compositora, sino también su poder como narradora visual.

Estos fueron los 7 momentos más icónicos de su presentación con Jimmy Fallon:

Su debut musical en The Tonight Show

Aunque ya había estado como invitada, esta fue la primera vez que Rosalía actuó en el programa de Jimmy Fallon. Rosalía fue recibida con aplausos en el foro y Fallon celebró el éxito de Lux con el que llegó al número 4 en la lista Billboard.

La entrevista

Durante una entrevista donde se mostró abierta y sincera Rosalía le contó a Fallon que le llevó tres años producir Lux. También habló de su relación con los idiomas: dijo que canta en 13 idiomas y que aprendió muchos de ellos con Duolingo.

Explicó que tenía una visión muy clara de cómo quería que sonara y que eso exigió tiempo, experimentación y profundidad creativa.

Mencionó brevemente su participación en la serie Euphoria (temporada 3), aunque sin dar detalles sobre su papel.

“Learning from other cultures, learning, like, how spirituality can be understood in many different places of the world in different ways.”



-ROSALÍA on the inspiration for singing in 13 languages on LUX. #ROSALÍAOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/tfWPJ2EHrL — The Tonight Show (@FallonTonight) November 17, 2025

Seducción, insulto o tontería: El Juego con Jimmy Fallon

Rosalía y Fallon jugaron a un reto en el que ella leía frases en español con distintos tonos (insulto, seducción, tontería) y él tenía que adivinar de qué se trataba.

Algunas de las frases fueron muy creativas: “Te huele el aliento a ajo”, “Te quiero comer la boca”, “Eres como una nube de chuche tostado…”

El juego dejó momentos muy cómicos, con el público riendo y Rosalía disfrutando la dinámica.

Jimmy tries to figure out if ROSALÍA is saying something seductive, insulting, or complete nonsense in Spanish in Seductive, Insulting, or Nonsense 🤣 #ROSALÍAOnFallon #FallonTonight pic.twitter.com/EGDrclOx9Z — The Tonight Show (@FallonTonight) November 17, 2025

La lección de palmas flamencas

Fue uno de los momentos favoritos del público dentro del foro y en internet. Rosalía enseñó a Fallon cómo dar ritmo con las palmas (clap flamenco), algo que ha marcado su música. También mencionó que se inspiró en esto para escribir una parte de la letra de su canción 'Reliquia', donde dice "Perdí mis palmas en Jerez", es porque ahí lo hacen con mucha naturalidad.

Le dijo que aprendiera a marcar el ritmo, tal como lo hacen en Jerez de la Frontera, y Fallon, entre risas, intentó seguir sus indicaciones.

Entrenamiento vocal para cantar 'La Perla'

Antes de su actuación, la cantante dio a Fallon una mini lección de técnica vocal: calentamiento, postura, escalas. Lo animó a “soltarse” para que pudiera cantar el coro de su canción La Perla.

Interpretación de La Perla

El mejor momento fue su interpretación de La Perla. Rosalía apareció recostada sobre varios colchones, evocando el cuento de La princesa y el guisante. La escenografía, la voz, la orquesta (unos 20 músicos) y la metáfora visual con una perla sacada de entre los colchones. En la transmisión, se censuró la palabra “cabrón” con un pitido, lo cual generó atención en internet.

Rosalía lució dos looks en la noche. Para la entrevista, vistió un vestido blanco artesanal de tweed. Para la actuación, apareció con un vestido de tul blanco tipo “novia”, diseñado por Vivienne Westwood.

