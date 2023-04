The Weeknd Presentará Serie en Cannes Junto a Creador de 'Euphoria'

La serie The Idol, creada conjuntamente por el cantante The Weeknd y el creador de la exitosa serie Euphoria, Sam Levinson, se presentará, fuera de concurso, en la 76 edición del Festival de Cine de Cannes, de acuerdo con un anuncio realizado este jueves 13 de abril por los organizadores.

Abel Tesfaye, conocido artísticamente como The Weeknd, es también el protagonista, junto a Lily Rose Depp; además también es productor ejecutivo de la serie original de HBO.

La trama gira en torno a una cantante que pasa por un mal momento, dispuesta a recuperar su trono de estrella pop cuando conoce a un misterioso propietario de un club de Los Ángeles con un oscuro pasado.

The Weeknd es una de las grandes estrellas del pop mundial en estos momentos gracias a discos como After Hours (2020) y a enormes éxitos como "Blinding Lights", "Can't Feel My Face", "Starboy" o "I Feel It Coming".