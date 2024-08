Festival Hera: Cerca de 50 Mil Personas Corean el Talento Femenino en su Primera Edición

El talento femenino se apoderó de los tres escenarios del Festival Hera con las presentaciones de Camila Cabello, Danna Paola, Demi Lovato, Daniela Spalla, Evanescence, Kesha, María Becerra, Mía Rubín y Ximena Sariñana entre muchas más,

Precisamente la cantautora tapatía platicó en exclusiva con Televisa Espectáculos sobre como sonó este concierto de empoderamiento femenino del cual ella es co-organizadora.

Queríamos que el festival tuviera mujeres de todas índoles, de todas partes del mundo, de todos los géneros, que no fueran exclusivamente de un género musical y que fueran mujeres que vivieran su humanidad de formas distintas

Presentaciones

Una de las artistas más esperadas por los asistentes fue sin duda Danna quien interpretó sus más grandes éxitos como Oye Pablo, Mala fama, así como temas de su nueva producción como Aún te quiero y Atari.

Noticia relacionada: Anuncian Concierto de Fito Páez Gratis en México; Este Día se Presentará en el Zócalo CDMX

Por su parte, Demi Lovato enamoró con voz y empoderamiento, junto a su banda musical integrada solo por mujeres, cantó los clásicos temas como Give your heart a break, Cool for the summer, y no dejo pasar la oportunidad de cantar su canción más nueva Chula, la cual lanzó recientemente junto a Grupo Firme.

Para cerrar con broche de oro Camila Cabello saltó al escenario para cantar entre patinadores y bicicletas en medio de una pista de skateboarding siendo Bam-Bam y Señorita, algunas de las canciones más coreadas de la noche.

Cerca de 50 mil personas fueron parte de la magia del Festival Hera en su primera edición.

Historias recomendadas:

Con información de Televisa Espectáculos

OGG