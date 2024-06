Luis Miguel Enloquece las Redes Sociales por Foto con Taylor Swift

Luis Miguel sorprendió a sus miles de fans al publicar una fotografía con la estrella estadounidense Taylor Swift.

Resulta que en las historias de su cuenta oficial de Instagram, El Sol de México compartió una fotografía con Taylor Swift, una de las artistas más exitosas y populares en la actualidad, la tarde del domingo 23 de junio de 2024.

Los fans de Luis Miguel no tardaron en reaccionar en redes sociales al cuestionarse qué significa la imagen, si una colaboración para una nueva canción o alguna aparición en concierto.

Aunque no se sabe a ciencia cierta qué significa la fotografía de ambas estrellas, la cuenta Luis Miguel Deluxe (@luismigueldeluxe) posteó un mensaje en que señaló que se trata de “los artistas solista femenino y masculino más taquilleros del mundo”.

Y aunque muchos usuarios criticaron la imagen, otros tantos alabaron la posibilidad de que trabajaran juntos, cuestión que no está descartada aunque se sabe que Luis Miguel no se caracteriza por hacer colaboraciones como la mayoría de los artistas lo hacen en la actualidad.

Luis Miguel solo ha hecho duetos virtuales con Frank Sinatra y Michael Jackson, con las canciones Come Fly With Me y Sonríe (Smile), respectivamente, temas que forman parte del setlist de su tour 2023-2024.

En 1985, El Sol hizo un dueto con la cantante escocesa Sheena Easton con la canción Me gustas tal como eres, tema con el que ganó su primer Grammy, a los 15 años de edad, convirtiéndose así como el primer cantante hispano más joven en obtener el galardón.

Noticia relacionada: Michelle Salas Publica Foto Inédita con Luis Miguel

Los artistas más taquilleros del mundo

De acuerdo con Pollstar, sitio especializado en la industria musical en vivo, Luis Miguel es uno de los artistas más taquilleros en el mundo; mientras que Taylor Swift es la más popular a nivel mundial.

Video: Luis Miguel, el Cantante Más Taquillero del Mundo; Supera a Madonna y U2

La semana pasada, Luis Miguel anunció dos conciertos más para CDMX, con los que sumará 18 presentaciones en la Arena Ciudad de México, un récord para ese recinto.

Luis Miguel terminó su tour 2024 por Estados Unidos para viajar a España, donde dará 15 conciertos en ciudades como Córdoba, Sevilla, Pamplona, Madrid, Murcia, Roquetas del Mar, Barcelona, Coruña, Cádiz, Valencia y Marbella.

Noticia relacionada: ¿Taylor Swift Está Embarazada? Fanáticos Creen Que Sí por Esta Razón

Mientras que Taylor Swift llegó con su The Eras Tour a Reino Unido, donde se reunió con el príncipe Guillermo con motivo de su cumpleaños número 42, en el estadio Wembley, en Londres.

¿Se dará una colaboración entre Luis Miguel y Taylor Swift? La incógnita queda en el aire.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT