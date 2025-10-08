La Casa de los Famosos se Reencuentra en GalyFest 2025, ¿Quiénes Asistieron a la Gran Fiesta?

El cierre de temporada de La Casa de los Famosos 2025 ocurrió el pasado domingo 5 de octubre, que marcó el triunfo de Aldo De Nigris como ganador; sin embargo, este martes 7, los participantes del reality volvieron a verse en la fiesta organizada por Galilea Montijo. Gracias a las fotos, pudimos ver quiénes asistieron y quiénes no.

El #GaliFest se convirtió en una auténtica celebración de estrellas, con música, brindis, taquitos, canto y muchas emociones. En el evento se reunieron la conductora de La Casa de los Famosos, además de algunos de los participantes, actores, influencers, productores e invitados de Endemol.

En una noche llena de momentos memorables, aquí te presentamos los nombres de los participantes que estuvieron en esta gran fiesta.

La fiesta que Galilea Montijo organizó para La Casa de los Famosos

Las redes sociales fueron testigo del elenco de lujo que asistió a la gran fiesta de La Casa de los Famosos. Mientras algunos habitantes siguen alimentando sus perfiles con lo mejor de lo que ha ocurrido después de nombrar al ganador del concurso, otros han elegido darse un respiro del teléfono.

Fueron precisamente Shiky, Olivia Collins, El Guana, Mariana Botas y Aarón Mercury algunos de los que compartieron los momentos más memorables de la celebración. También Wendy Guevara y la representante de Galilea Montijo, Danna Vázquez, nos dieron algunos vistazos de lo que fue la gran fiesta.

El evento tuvo sabor a México desde el primer momento. Los invitados a la fiesta de La Casa de los Famosos disfrutaron de mezcales de sandía y de antojitos llegados directamente de una taquería de Sinaloa, comida y bebida pusieron el toque picante y festivo a los invitados. La pista se llenó rápidamente cuando comenzaron los primeros acordes de la noche, con todos listos para despedir una gran temporada.

Entre los asistentes destacaron Galilea Montijo, Tania Rincón, Andrea Rodríguez, Andrea Escalona, Mateo Reina, así como algunos participantes del reality:

Mariana Botas

El Guana

Elaine Haro

Dalílah Polanco

Aldo de Nigris

Priscila Valverde

Adrián Di Monte

Olivia Collins

Aarón Mercury

Abelito

También estuvo la productora, María Noguerón; asistieron los influencers Kunny, Wendy Guevara, Karime Pindter (segundo lugar de La Casa de los Famosos 2024), Paolita Suarez, el maquillista Alfonso Waithsman, El Borrego Nava, entre muchos más.

Los momentos más virales de la noche

El #GaliFest fue testigo de cómo Wendy bailó con Abelito, los influencers definitivamente se robaron las miradas en la pista. Pero no solo eso, lo mejor ocurrió cuando El Guana sorprendió al público interpretando 'Primera Cita' de Carín León y 'Otra vez', interpretada por Víctor García.

Las mujeres no se quedaron fuera. Las participantes de La Casa de los Famosos, Elaine Haro y Mar Contreras, también cantaron: Elaine hizo vibrar al público con 'Como la flor' y Mar mostró su voz de mariachi cuando interpretó 'Inocente pobre amiga', que hizo popular Lupita D’Alessio. Cuando Abelito subió al escenario invitó a Mar a cantar con él 'Se me olvidó otra vez' de Juan Gabriel.

Entre risas, abrazos y selfies, Olivia Collins, luciendo un vestido de Mitzy, compartió en redes: “Qué rico que ya por fin pudimos brindar y gozarla”. Otro que compartió su experiencia en la fiesta a través de sus redes fue el ganador, Aldo De Nigris, quien asistió pero "solo un ratito" porque, confesó, llevaba cerca de 40 horas sin dormir:

Ahorita vengo de la fiesta de Gali, hizo una fiesta con todos los que participaron en el proyecto, yo fui un ratito.

El influencer precisó que ha dormido muy poco, como tres horas, por lo que decidió regresar a su cama para descansar y comunicarse con su familia, con quienes aún no han hablado. Adelantó que volverá a Monterrey el domingo.

Galilea Montijo no podía dejar pasar el final de La Casa de los famosos y, sobre el escenario agradeció su participación en el reality:

A todos y cada uno de ustedes, gracias por esta temporada.

Quiénes no asistieron al #GaliFest

En este homenaje al trabajo en equipo de los habitantes de La Casa de los Famosos no fueron vistos Ninel Conde, Facundo ni Alexis Ayala. La actriz y cantante fue la única que compartió con sus seguidores que regresaba a su casa en Miami.

Entre música, anécdotas y amistad, GalyFest 2025 se convirtió en la despedida que solo gracias a ellos se hizo realidad con baile, risas y una celebración a lo grande.

