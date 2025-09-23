Ghost Cancela Concierto Hoy en CDMX; Tobias Forge su Vocalista Sufre "Intoxicación Alimentaria"

La banda sueca Ghost canceló la presentación que tenía programada para este martes 23 de septiembre 2025 en el Palacio de los Deportes.

Ocesa informó a los fans de Ghost que el concierto de hoy fue cancelado debido a una intoxicación alimentaria de Tobias Forge, "lo que imposibilita la presentación de la banda esta noche".

¿Qué pasará con los siguientes conciertos de Ghost?

En tanto, indicó que los conciertos del 24 y 25 de septiembre, que se encuentran agotados, se realizarán según lo previsto. hasta el momento.

Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se verá reflejado automáticamente en la tarjeta con la que adquiriste tus boletos, de acuerdo con los tiempos establecidos por tu institución bancaria.

Ocesa señaló que si la compra de los boletos de hoy fue a través de puntos Ticketmaster, se podrá solicitar el reembolso a partir del 26 de septiembre en el mismo lugar donde se realizó la compra.

¿Qué es Ghost y quién es su vocalista?

Tobias Forge es un músico sueco, vocalista y compositor principal de la banda de rock, Ghost.

Ghost se formó en Linköping en 2006

Su género es heavy metal y el arena rock

La banda usa la teatralidad con disfraces.

Tobias representa a un papa oscuro conocido como Papa Emeritus

Con el sencillo "Cirice", la banda ganó un premio Grammy a la "Mejor Interpretación de Metal en 2016".

