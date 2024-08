¿Llevará su Vida al Cine? Britney Spears Da Importante Mensaje sobre Proyecto Secreto

La cantante Britney Spears compartió hoy 1 de agosto de 2024 con sus fans que ha estado trabajando en un proyecto secreto, el cual podría tratarse de algo relacionado con el cine.

Mediante sus redes sociales, la llamada princesa del pop dijo que el proyecto lo trabaja de la mano del productor Marc Platt, sin dar más detalles, lo cual desató la emoción de sus fans.

Excited to share with my fans that I've been working on a secret project with #MarcPlatt. He’s always made my favorite movies … stay tuned 🌹🎥