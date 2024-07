¿Es Verdad que Habrá Prófugos del Anexo en la Plaza de Toros CDMX? Esto se Sabe Hasta Ahora

Recientemente se filtró información de que el Tour Prófugos del Anexo 2024 llega a la Monumental Plaza de Toros en la Ciudad de México (CDMX). Tras varios meses de espera y dos fechas canceladas en la capital, acá te decimos qué tan cierta es esta noticia, pues los fans de Alfredo Olivas y Julión Álvarez ya preguntan por la venta de boletos.

Recordemos que la gira de Alfredo Olivas y Julión Álvarez iba a hacer escala en la CDMX durante dos días en el mes de junio 2024. Incluso ya había fecha para el inicio de la venta de boletos, pero los conciertos se cancelaron por situaciones ajenas a los cantantes. Desde entonces no se supo más de una posible presentación en la capital del país hasta ahora.

¿Habrá Prófugos del Anexo en la Plaza de Toros CDMX?

A través de instagram la cuenta @chamonic3, que al parecer es llevada por Jacqueline Martinez, filtró que el tour de Julión Álvarez y Alfredito Olivas llega a la Plaza de Toros México en la CDMX durante el mes de octubre 2024 con tres fechas, supuestamente.

No se dio a conocer el día exacto de los conciertos ni al día en que salen los boletos a la venta, pero dicha información no ha sido corroborada o desmentida por Julión ni por Olivas, por lo que de momento no hay nada oficial hasta el momento.

Ante tal situación, se recomienda estar atentos a la información que brinden ambos cantantes a través de sus redes sociales, pues justo cuando se anunció la cancelación en el Jardín Reforma de Campo Marte, dijeron que muy pronto iban a dar a conocer la nuevas fechas para la presentación de Prófugos del Anexo en la Ciudad de México.

Publicación de los posibles conciertos de Prófugos del Anexo en la Plaza de Toros CDMX. Foto: Instagram @chamonic3

¿Por qué se cancelaron los conciertos de Prófugos del Anexo en CDMX 2024?

Cuando todo estaba listo para arrancar con la preventa, Banorte, la institución bancaria donde estaría disponible la venta de entradas, dio a conocer que se cancelaba la preventa al "no contar con confirmación por parte del promotor sobre el lugar del evento".

Posteriormente, la Secretaría de la Deensa Nacional (SEDENA) confirmó que no tenía informacion respecto a la realización de los conciertos para los días 20 y 21 de junio 2024 en el Jardín Reforma de Campo Marte. Luego vino la explicación de Julión Álvarez que confirmó la noticia.

Ahora que nuevamente parece abrirse la puerta para una presentación de Prófugos del Anexo en CDMX, muchos fans cruzan los dedos para que se confirmen los conciertos en la Plaza de Toros México.

