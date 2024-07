Escena Underground en México: Bandas de Metal Hablan de cómo Subsisten entre Giras y Grabaciones

La industria musical actual cuenta con una gran cantidad de géneros y públicos, aunque no todos reciben el mismo apoyo, ya sea por intereses o porque la naturaleza del género así lo demanda.

En México existen múltiples corrientes catalogadas como underground o emergentes, lo que significa que no cuentan con el apoyo de grandes disqueras y promotoras, a diferencia de otros géneros, por lo que dar a conocer sus proyectos, muchas veces resulta complicado.

Para conocer más sobre el trabajo que realizan los artistas de la llamada escena underground, o emergente, N+ platicó con integrantes de tres bandas diferentes de metal.

Chema es vocalista de Ace Kool, una banda a la que define como un proyecto que busca “expresar pensamientos e ideas” sobre lo que sucede en su entorno, tanto a nivel nacional como internacional.

Cuestionado sobre los obstáculos que podría enfrentar una banda del llamado circuito emergente, Chema explicó que considera que no todas las bandas enfrentan los mismos desafíos, pues pueden variar dependiendo del entorno.

En el caso de Ace Kool, el cantante explicó que el desafío más grande que ha enfrentado la banda es, más que encontrar el espacio, hallar a su público.

Dar a conocer lo que estás haciendo. Sabemos que hay herramientas como redes sociales , plataformas que permiten en poco tiempo que la música esté disponible en todo el mundo, pero también entre todo el mar de competencia que hay de diferentes variantes y géneros, hace un poco complicado para las bandas que vamos empezando o que a lo mejor no tenemos tanto foco.

Chema también señaló que otro obstáculo es que, al ser una banda de metal, las personas que escuchan este género suelen preferir a bandas extranjeras.

El líder de Ace Kool reconoció que esto se puede deber a que a las bandas mexicanas les hace falta afinar algunos detalles, debido a la falta de una profesionalización del género y a la ausencia de una disquera que se enfoque en el metal.

Chema también considero como otro problema que enfrenta el género es el público, pues a diferencia de otros géneros, la cultura del metal no se ha renovado, por lo que los asistentes siguen siendo los mismos de hace años, sin que se vea la llegada de nuevos aficionados al metal.

El metal en México está mal visto. Socialmente no es aceptado, no hay estaciones de radio que pongan (metal), no hay foros donde se programe la música como tal.