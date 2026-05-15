Caso Harvey Weinstein: Juez Declara Nulo el Juicio por Violación Tras Indecisión del Jurado

Este viernes, un juez de Nueva York declaró nulo el tercer juicio por abuso sexual contra el exproductor Harvey Weinstein, debido a que el jurado no logró llegar a un acuerdo unánime.

Es la segunda vez que un jurado neoyorquino no alcanza un consenso sobre la acusación de violación presentada por la actriz Jessica Mann contra el cofundador de Miramax. Actualmente, Weinstein sigue en la prisión de Rikers Island, donde cumple una condena de 16 años por otro caso en California.

¿Qué pasó en el juicio contra Harvey Weinstein?

Según medios locales, el juez Curtis Farber tomó la decisión poco después de la 1:00 p.m. hora local (17:00 GMT), luego de que el jurado le notificara por segunda vez en el día que les era imposible conseguir la unanimidad.

Las deliberaciones comenzaron este martes tras un mes de juicio en el que testificaron 20 personas, incluida Mann. Sin embargo, la última sesión terminó antes de lo planeado porque Weinstein, quien tiene problemas graves de salud, se quejó de dolores en el pecho.

En este proceso, el exproductor enfrentaba un cargo de violación en tercer grado. Este mismo cargo ya había quedado sin resolver el año pasado por falta de acuerdo en el jurado, aunque originalmente sí le había valido una condena en 2020.

Cabe recordar que en 2025 Weinstein fue sometido a un segundo juicio por delitos sexuales, después de que un tribunal de apelaciones anulara por errores procesales su histórica condena de 2020, la cual había sido el símbolo del movimiento contra los abusos 'Me Too'.

En aquel segundo proceso enfrentó tres cargos: fue declarado culpable de uno, absuelto de otro y el tercero, correspondiente al caso de Mann, quedó en el limbo.

¿Qué sigue para este caso?

Tras esta anulación, la Fiscalía de Manhattan tiene ahora un plazo de 30 días para decidir si solicita un nuevo juicio contra Weinstein por este caso.

Por su parte, el abogado del exproductor, Marc Agnifilo, exigió a la Fiscalía que deje de repetir el mismo caso y que concentre su tiempo y recursos en combatir los delitos violentos y los problemas de seguridad que afectan diariamente a los neoyorquinos, según un comunicado de la defensa citado por The Hollywood Reporter.

Agnifilo, quien también defendió a Sean 'Diddy' Combs en su juicio del año pasado en Nueva York, señaló que, tras revisar las pruebas en múltiples ocasiones y ver a dos jurados incapaces de ponerse de acuerdo, queda claro que existe una duda razonable muy significativa.

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