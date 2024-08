Incubus Anuncia Conciertos en México: Fechas en Monterrey y CDMX

La banda Incubus anunció su regreso a México con dos conciertos programados en marzo de 2025, en los que interpretarán su popular álbum Morning View, de 2001, en su totalidad.

A través de sus redes sociales, la banda anunció su gira por Latinoamérica, en donde además de México también tiene contempladas presentaciones en Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, Chile, Brasil y Perú.

El concierto de Incubus en Monterrey se llevará a cabo el 20 de marzo de 2025, en el Showcenter Complex, mientras que la presentación en la Ciudad de México se realizará en el Velódromo Olímpico el 21 de marzo.

We’re doin it! @IncubusBand is heading into Latin America. So excited about this! Go to https://t.co/HRDisOuJ49 for tickets and info. pic.twitter.com/HhJ4obYZVu