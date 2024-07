¿Indirecta a Irina Baeva? Gabriel Soto Comparte Sorprendente Mensaje

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva sigue dando de qué hablar, pues a días de que el actor anunció el final de su relación con la actriz de origen ruso, compartió un mensaje que levantó sospechas entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Gabriel Soto compartió un fragmento de un texto del autor Kevins Colmenarez, lo que levantó sospechas sobre las razones que lo llevaron a separarse de Irina Baeva.

"Ya no me preocupa que las personas me fallen" reza una parte de la "indirecta muy directa" que posteó el galán de telenovelas.

¿Indirecta de Gabriel Soto a Irina Baeva?

Fue a través de sus historias de Instagram que el actor compartió el mensaje, que fue interpretado por sus seguidores como una "indirecta" a su ahora expareja, Irina Baeva.

Un día dejé de preocuparme por la idea de que el amor debe durar para toda la vida. Entendí que el amor dura lo que tiene que durar. A veces se va más pronto de lo que hubiéramos querido, a veces es como una estrella fugaz, a veces tarda en llegar y a veces también tarda en irse. Ya no me preocupa que las personas me fallen, porque comprendí que esa es la manera en que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti.

El actor no agregó comentarios adicionales a su publicación.

Gabriel Soto e Irina Baeva sostuvieron un romance por cinco años, y el comienzo de la relación también estuvo marcado por la polémica, pues fue la exesposa de Soto, Geraldine Bazán, quien reveló una infidelidad de su entonces esposo. Además, añadió que la actriz rusa le lanzaba indirectas en redes sociales.

