¿Indirecta a Nodal? Pepe Aguilar Comparte Sospechoso Mensaje

En medio de los rumores de una supuesta relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, un mensaje del padre de la cantante, Pepe Aguilar, fortaleció los rumores del supuesto romance.

A mediados del mes pasado, Nodal confirmó su separación de la trapera argentina Cazzu, quien además es madre de su hija Inti, y desde entonces, se le ha vinculado con la integrante de la Dinastía Aguilar, ya que algunas versiones apuntan a que los famosos fueron vistos juntos horas después de la noticia sobre la ruptura de Nodal y la cantante argentina.

Pepe Aguilar, padre de Ángela, sumó a los rumores tras publicar en redes sociales un mensaje que fue interpretado por muchos como una indirecta no solo para Christian Nodal, sino hasta para su hija.

Madurez es cuando te das cuenta que la gente no puede darte lo que no pueden darse a sí mismos. No puedes esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma y no esperes paz de gente que está en guerra consigo misma.