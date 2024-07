Tras Crueles Críticas, Ingrid Andress Confiesa su Estado a la Hora de Interpretar Himno de EUA

La intérprete Ingrid Andress se pronunció tras su polémica interpretación del himno nacional de Estados Unidos de América (EUA) en el Home Run Derby de la MLB, anoche, en Arlington, Texas.

La cantante cuatro veces nominada al Grammy fue duramente criticada por esta interpretación, pues desafinó en varias estrofas, además, cortó algunas notas largas e hizo varias pausas.

