Maryfer Centeno Analiza Declaración de Irina Baeva sobre Gabriel Soto

Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de Irina Baeva tras sus recientes declaraciones sobre Gabriel Soto. Según explicó la grafóloga, la actriz rusa mostró enojo e incredulidad durante su entrevista.

Irina Baeva ha concedido a la revista Hola una entrevista donde aborda su rompimiento con Gabriel Soto. A través de sus redes sociales, Maryfer Centeno compartió sus comentarios sobre el lenguaje corporal de la actriz.

Según explicó la grafóloga, Irina Baeva se encontraría aún en un momento de incredulidad y enojo:

Quiero que veas esta mirada de sorpresa todavía, de 'no puedo creerlo', porque además ella dice: 'todavía estábamos juntos hace unos días'.

Maryfer Centeno también señaló que parecían honestas las declaraciones de Irina Baeva sobre el comunicado que lanzó su expareja a través de Instagram:

La grafóloga también explicó que Irina Baeva mostró un comportamiento muy contenido, donde miraba hacia abajo constantemente para concentrarse y elegir mejor sus palabras.

Nota los ojos rojos, el rostro de dolor, de tristeza. Queda más que claro que Irina Baeva la está pasando extremadamente mal y no fue su decisión, no hubo aprobación de su parte para el comunicado. Gabriel Soto lo decidió seguramente por sí mismo. Me parece que está siendo muy fuerte Irina Baeva.