Irina Baeva Rompe el Silencio sobre su Ruptura con Gabriel Soto

Irina Baeva rompió el silencio sobre su ruptura con Gabriel Soto. La actriz señaló que ella no aprobó que se lanzara un comunicado a nombre de ambos y que hacía pocos días seguían siendo una pareja.

Noticia relacionada: Gabriel Soto Habla sobre su Ruptura con Irina Baeva

En entrevista con la revista Hola, Irina Baeva dijo que ella no participó en el comunicado que publicó Gabriel Soto desde su cuenta de Instagram. El texto, firmado por ambos, daba a entender que el anuncio de su rompimiento fue consensuado y planeado, cosa que la actriz rechaza:

El comunicado fue publicado sin mi consentimiento, yo no lo redacté, no sé por qué mi nombre está ahí.

Según contó Irina Baeva, días antes aún se consideraban pareja:

Sí se me notificó y sí me tomó por sorpresa [el comunicado], porque días previos a esto estábamos juntos.

Además, Irina Baeva negó de forma categórica que ella hubiese sido infiel a Gabriel Soto, como se rumoró en días pasados. Según dijo, ella nunca ha sido infiel a una pareja:

Jamás en ninguna de mis relaciones que he tenido yo le he sido infiel a nadie. La gente que me conoce sabe que yo soy la persona más leal y cuando yo estoy de lleno con una pareja no hay forma de que voltee a ver a un lado, pero ni por error, simplemente eso no existe.