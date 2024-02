Así Luce Jaafar Jackson Caracterizado como su Tío Michael Jackson para Película del Rey del Pop

Las productoras Lionsgate y Universal Pictures revelaron la primera imagen de Jaafar Jackson interpretando a su fallecido tío, el cantante Michael Jackson, en la cinta biográfica sobre el Rey del Pop, dirigida por Antoine Fuqua.

La imagen corresponde a la interpretación de la canción Man in the mirror, durante la gira Dangerous World Tour que Michael Jackson realizó entre 1992 y 1993.

El primer vistazo de la película de Michael Jackson, protagonizada por Jaafar Jackson. Llegará a cines en abril de 2025.

De acuerdo con la publicación, esta imagen fue tomada por el renombrado fotógrafo Kevin Mazur, quien además fue el encargado de documentar los últimos ensayos del Rey del Pop cuando se preparaba para sus conciertos de la gira This is it.

En una entrevista para el portal Deadline, el fotógrafo compartió su experiencia al fotografiar a Jaafar Jackson, y afirmó que al ver al actor interpretar a su fallecido tío, sintió que "retrocedió en el tiempo".

Cuando entré en el set, sentí como si hubiera retrocedido en el tiempo y estuviera entrando para filmar la gira. Al ver actuar a Jaafar pensé: 'guau, ¡es Michael!'

Se prevé que la cinta Michael llegue a cines el 18 de abril de 2025.

