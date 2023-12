Jaime Maussan Afirma que la Virgen de Guadalupe le Habló

Jaime Maussan declaró que la Virgen de Guadalupe le habló. Según el “ufólogo”, la imagen de la Virgen se habría dirigido a él durante una visita al atrio de la Basílica hace 32 años.

Esta declaración ocurrió durante una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante. En esta conversación, Jaime Maussan declaró que se hizo un ferviente creyente de la Virgen de Guadalupe a partir de una presunta experiencia que tuvo hace 32 años.

Según contó, en algún momento de la noche se quedó solo ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y tuvo la oportunidad de ver con gran detalle sus ojos, los cuales, “parecían vivos”.

Entonces, Jaime Maussan escuchó que la Virgen de Guadalupe le habló:

Hubo un momento muy profundo, muy fuerte. Una voz muy intensa que me pegó en la parte de atrás de mi cabeza, me dijo: ‘¿qué quieres de mí?’, como vigorosa y un poco enojada. Yo me asusté muchísimo. No me lo imaginé, sé que fue real.