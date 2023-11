Afirman en Audiencia de Jaime Maussan que Momias de Nazca son ‘Seres del Futuro’

Jaime Maussan organizó una segunda audiencia pública en la Cámara de Diputados sobre “fenómenos anómalos no identificados”, también nombrados como ovnis. Durante la audiencia se reiteró que la supuestas “momias de Nazca” era legítimas y se aseguró que pertenecían a especies “no humanas”.

Noticias: Extraterrestres de Maussan: Diputado Pide a la UNAM Análisis Científico

Presentarán ley sobre fenómenos anómalos

Pese a la enorme controversia por la primera audiencia sobre “fenómenos anómalos” y a que instituciones como la UNAM señalaron que Jaime Maussan incurrió en un fraude, el “ufólogo” organizó una segunda audiencia pública, con la ayuda del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna.

Al principio de la audiencia, el legislador informó que presentó una iniciativa para reformar la ley de transparencia, con el fin de hacer pública la información de cualquier fenómeno anómalo que esté en manos del estado. Sergio Gutiérrez Luna también celebró la “pluralidad” de la Cámara de Diputados.

Según dijo, la iniciativa nació después de que Jaime Maussan mismo hiciera una petición de transparencia sobre la información que tuviera el gobierno federal sobre ovnis. Al respecto, Maussan dijo que “México está a la vanguardia en la investigación del fenómeno [ovni]”.

Defienden presunta autenticidad de las “momias de Nazca”

Durante la audiencia hubo un amplio desfile de presuntos especialistas que dieron fe de las llamadas “momias de Nazca”, que presentó Jaime Maussan en su anterior audiencia. Estas “momias” halladas en Perú fueron desmentidas con anterioridad por especialistas que encontraron que estaban hechas con huesos de animales y pegamento.

No obstante, Jaime Maussan defendió durante esta segunda audiencia que “el descubrimiento es mucho más grande de lo que pensábamos" y añadió:

Tenemos en nuestras manos una prueba física que podría cambiar nuestra visión del mundo.

Imagen mostrada de una de las ‘momias de Nazca’. Foto: YouTube | Cámara de Diputados

Acto seguido se presentó Jesús Ángel Guevara, controlador de tráfico aéreo mexicano, quien expuso que personal de aeropuertos han presenciado fenómenos no identificados. Según dijo, en 28 años de experiencia recibió pocos casos de ovnis. Sin embargo, eso habría cambiado en el último año:

Este 2023 ha sido un año con un elevado número de avistamientos.

Más tarde se presentó el político peruano Rafael Arcángel Barrocal y el investigador Thierry Jamin, del Insituto Ankarri, de Perú, quien dijo sobre las “momias de Nazca”:

El ADN de esta especie no pertenece a la especie humana.

También se presentó una carta, redactada por once catedráticos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, de Perú. Esta institución habría recibido en 2019 cuatro cuerpos con "características tanto humanas como reptilianas", identificados con las momias ya presentadas.

Los investigadores habrían negado que se tratara de extraterrestres, pero señalaron que serían en definitiva seres "no humanos" y “auténticos”, desde un punto de vista biológico. Los once investigadores también señalaron que estos cuerpos no fueron "creados"

Al respecto, Jaime Maussan dijo que esta carta "echaba abajo" cualquier alegato en contra de las supuestas "momias de Nazca".

Claudio Yarto rapeó sobre ovnis

También se presentó en la Cámara de Diputados el rapero Claudio Yarto, quien dijo que él “sabe que existen los ovnis” y afirmó que ha grabado varios avistamientos desde su casa, en la Ciudad de México. El fundador de Caló terminó su participación rapeando sobre el cambio climático y los ovnis.

Claudio Yarto rapeó sobre ovnis en la Cámara de Diputados. Foto: YouTube | Cámara de Diputados

Momias serían de otras especies “no humanas”

Tras la participación del rapero subió al podio David Willy Ruiz, quien se presentó como médico legista y se promociona en Facebook como cirujano plástico. El médico afirmó que un supuesto análisis paleogenético de las momias arrojó que estas “no pertenecen a ningún ser vivo conocido” y agregó:

No corresponden a ninguna especie de nuestro mundo conocido. Nosotros nos parecemos más a una bacteria que a estos seres. Se puede asegurar que vivieron en la Tierra.

Contradictoriamente, el siguiente panelista, Celestino Adolfo Piotti, dijo que algunas de las momias son “seres del futuro”:

El resultado final numérico que me da es que no son individuos del pasado ni del presente, sino del futuro. Quiere decir que estos dos seres, María y estos dos seres de 60 centímetros de altura, deberían haber existido en el futuro y no en el pasado.

Fotografía de la momia ‘María’, que sería un ‘ser del futuro’. Foto: YouTube | Cámara de Diputados

El médico argentino también dijo que estas momias sería “descendientes” de los humanos:

María tendría parte de su genética humana y parte de una genética distinta. En cambio, los seres más bajos serían totalmente la evolución de una especie que vendrá después de nosotros. Resumiendo, sería nuestros descendientes.

Al respecto, Jaime Maussan intervino para señalar que, presuntamente, “estos seres seremos nosotros en tres millones de años”.

