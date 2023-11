Rapero Claudio Yarto Aparece con Jaime Maussan: ‘Yo Sé que Existen los Ovnis’

Este 7 de noviembre se celebró en la Cámara de Diputados la segunda audiencia público sobre “fenómenos anómalos no identificados”, organizada por Jaime Maussan. Durante la audiencia se presentó Claudio Yarto, quien rapeó sobre el tema y dijo que le consta que “existen los ovnis”.

El músico, que se hizo célebre por fundar el grupo de rap Caló, se presentó en la Cámara de Diputados, por invitación de Jaime Maussan. Claudio Yarto dio su testimonio sobre los ovnis y dijo que ha grabado varios eventos anómalos desde su casa.

El rapero de 60 años de edad dijo que, gracias a la ubicación de su casa en la Ciudad de México, ha podido grabar múltiples avistamientos:

He tenido muchísimos avistamientos. […] Me ha tocado de todo: estelas, cilindros, platillos y los he podido registrar desde mi casa