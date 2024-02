Jennifer Lopez Estrena ‘This Is Me...Now: Una Historia de Amor’ Acompañada de Ben Affleck

Jennifer Lopez explora sus experiencias sobre el amor y las relaciones en su nueva película This Is Me...Now: Una Historia de Amor que se estrenó hoy, 14 de febrero de 2024, Día del Amor y la Amistad, en Hollywood, donde desfiló por la alfombra junto a su marido, el actor y director Ben Affleck.

La película musical, que coincide con el lanzamiento del nuevo álbum de López titulado This is Me...Now, ahonda en su vida amorosa y en la naturaleza de las relaciones, incluso consigo misma, a través de los personajes de este drama escrito por ella misma. "Cada vez es más importante para mí crecer como persona y como artista, ser más vulnerable y ser más honesta sobre las cosas", dijo JLo a la agencia Reuters en una entrevista.

Así que esto es algo que me pareció muy orgánico hacer en este momento de mi vida, con las cosas por las que he pasado y las cosas que he aprendido.