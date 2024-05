Jennifer López y Ben Affleck Estarían a Punto de Divorciarse

A casi dos años de matrimonio, Ben Affleck y Jennifer López estarían al borde del divorcio. Fuentes afirman que el actor ya se habría ido de la casa que compartían.

Jennifer López y Ben Affleck ya viven separados

Según la revista InTouch, Ben Affleck habría dejado de vivir con Jennifer López. Una fuente aseguró a la revista que la pareja ha tenido múltiples problemas por las diferencias de carácter y por la manera en que lidian con la prensa: mientras que ella se lleva bien con los medios y agradece su atención, él rehúye de ellos.

Además el sitio TMZ habría captado al actor abandonando la casa familiar en California. Ben Affleck se habría mudado por completo a la casa que tiene en Brentwood, mientras que Jennifer López se habría quedado en la casa que tenían en Beverly Hills.

Jennifer López y Ben Affleck estarían viviendo separados. Foto: AFP | Archivo

A esto habría que añadir que Jennifer López acudió sola a la MET Gala. Aunque dijo que su marido estaba en un rodaje, lo cierto es que la pareja no ha sido visto junta desde marzo del 2024, cuando acudieron a un juego de los Lakers.

La mala racha de Jennifer López en 2024

El posible divorcio redondearía una mala racha para Jennifer López, quien no ha tenido hasta el momento un gran 2024. Este año, la cantante lanzó This Is Me... Now, un nuevo álbum que hace referencia al exitoso This Is Me... Then, que lanzó en 2002.

Sin embargo, el disco ha resultado en una fiasco en las listas de ventas y de streaming. Por ello, Jennifer López tuvo que cancelar siete fechas de su actual gira. Ante la baja venta de boletos, ha renombrado el tour como This Is Me… Live | The Greatest Hits, para comunicar la idea de que también tocará sus mejores éxitos.

