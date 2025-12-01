Joaquín Sabina Se Retira de la Música: Este Fue el Emotivo Mensaje Que Dio en su Último Show

Este domingo 30 de noviembre de 2025, el cantautor español Joaquín Sabina, ofreció lo que él mismo describió como “el último concierto de mi vida”.

Con 76 años, subió al escenario del Movistar Arena de Madrid frente a un público entregado y nostálgico.

Durante más de dos horas, Sabina y su banda interpretaron un repertorio de 23 canciones que recorrieron su vasto legado: desde éxitos tempranos hasta himnos que definieron su madurez artística. Entre ellos, resonaron clásicos como 'Yo me bajo en Atocha', 'Calle Melancolía', '19 días y 500 noches', 'Y nos dieron las diez' o 'Princesa', esta última elegida para cerrar la noche con un broche de nostalgia.

El emotivo mensaje de Sabina

Al subir al escenario, Sabina reconoció la trascendencia del momento: “Este concierto en Madrid es el último de mi vida y, por tanto, el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción”.

Entre lágrimas, abrazos, ovaciones y silencios cargados de emoción, el público respondió como en pocas ocasiones: con un respeto reverencial al legado de un artista esencial.

Joaquín Sabina, medio siglo cantándole al mundo

La gira de despedida, titulada Hola y adiós, dio la vuelta al mundo: más de 70 conciertos y más de 700 mil entradas vendidas.

Sabina arrancó su trayectoria como cantautor a finales de los años 70, y durante casi cinco décadas construyó un universo poético que se convirtió en banda sonora de muchas vidas.

En años recientes, su salud y edad hacían cada vez más pesado continuar con el ritmo de giras y conciertos masivos. Aunque conserva la voz y el alma intactas, sus palabras en este cierre dejan claro que prefiere dar su despedida en sus propios términos.

La retirada definitiva de Sabina cierra un capítulo fundamental en la historia de la música en español. Son pocos los artistas que han logrado como él combinar poesía, irreverencia, ternura y sensibilidad con la constancia de más de cinco décadas de trabajo creativo.

Para muchos, este cierre no es un adiós absoluto, sino una pausa.

