Impulsan Ley Cazzu en Argentina, Cantante Inspira Transformaciones Legislativas en Argentina

Circular con hijos en custodia se ha convertido en un problema, pues la legislación establece la responsabilidad compartida para padres separados. La Ley Cazzu busca facilitar las cosas. Te contamos cómo la Ley Cazzu podría evitar ir a tribunales para solicitar permisos recurrentemente.

En septiembre pasado, Cazzu mantuvo una plática con las conductoras del podcast Se Regalan Dudas, en donde recordó que, al solicitar un permiso de viaje, el abogado del padre de su hija Inti le dijo: "No se preocupen. Mi cliente está totalmente enterado que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar". A partir de esa charla se desató un debate sobre violencia vicaria.

Impulsan Ley Cazzu en Argentina

A través de una publicación en la página change.org, la usuaria Graciela Mosconi publicó la petición titulada Ley Cazzu, libertad con nuestros hijos, en la que explica que tanto en Argentina como en otros países latinoamericanos, miles de madres y padres no solo deben enfrentar el abandono y la ausencia del otro progenitor, sino también la burocracia y los procesos judiciales innecesarios y dolorosos.

Por ello, explica, la Ley Cazzu ayudaría a que padres e hijos puedan circular con sus hijos de manera permanente y sencilla, tan solo con demostrar el abandono o la ausencia paterna o materna. El objetivo de esta ley sería no solo ofrecer una solución humana sino evitar trámites interminables y obstáculos injustos que tienen un costo económico y moral.

Nuestros niños merecen crecer libres de trabas judiciales y, nosotros, como madres y padres responsables, merecemos criar con dignidad y justicia

La petición que busca "verdadera libertad para nuestras familias" ha reunido cerca de 30 mil firmas.

De acuerdo con la legislación argentina para padres separados, los papás comparten la responsabilidad del cuidado de los hijos; es decir, la toma de decisiones, las obligaciones económicas y el cuidado de los hijos es de ambos.

